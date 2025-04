Євросоюз підписав третій контракт з Pfizer на поставки 1,8 млрд доз вакцин від COVID-19

Деталі

“Сьогодні Єврокомісія підписала третій контракт з фармацевтичними компаніями BioNTech і Pfizer на поставку додаткових 1,8 млрд доз від імені всіх держав — членів ЄС в період з кінця 2021 по 2023 рік”, — наголошується в ньому.

Як пояснює ЄК, контракт “дозволить закупити 900 млн доз поточної вакцини і вакцини, адаптованої до нових мутацій вірусу, з можливістю придбання ще 900 млн доз пізніше”.

Довідка

Восени минулого року Єврокомісія підписала контракти з шістьма західними виробниками вакцин від коронавірусу на передзамовлення препаратів. Всі вони були укладені ще до завершення розробки, випробувань і сертифікації вакцин в ЄС. За контрактами була здійснена передоплата, розмір якої ЄК не розкриває, проте мова може йти про мільярди євро. Сумарно ці шість контрактів повинні були гарантувати постачання в ЄС 2,3 млрд доз вакцин до кінця 2021 року. Згодом чотири з шести компаній — AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson — змогли вивести свої вакцини на ринок, після чого вони були за прискореною процедурою сертифіковані Європейським агентством лікарських засобів.

Як повідомили раніше в Єврокомісії, до теперішнього часу 27 країн ЄС отримали більше 200 млн доз препаратів від коронавірусу. Мета співтовариства — вакцинувати 70% населення до кінця літа.

