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Євросоюз підписав третій контракт з Pfizer на поставки 1,8 млрд доз вакцин від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Єврокомісія (ЄК) підписала контракт з концерном BioNTech — Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу. Про це йдеться в заяві ЄК, поширеній в четвер у Брюсселі, пише УНН.

Євросоюз підписав третій контракт з Pfizer на поставки 1,8 млрд доз вакцин від COVID-19

Деталі

“Сьогодні Єврокомісія підписала третій контракт з фармацевтичними компаніями BioNTech і Pfizer на поставку додаткових 1,8 млрд доз від імені всіх держав — членів ЄС в період з кінця 2021 по 2023 рік”, — наголошується в ньому.

Як пояснює ЄК, контракт “дозволить закупити 900 млн доз поточної вакцини і вакцини, адаптованої до нових мутацій вірусу, з можливістю придбання ще 900 млн доз пізніше”.

Довідка

Восени минулого року Єврокомісія підписала контракти з шістьма західними виробниками вакцин від коронавірусу на передзамовлення препаратів. Всі вони були укладені ще до завершення розробки, випробувань і сертифікації вакцин в ЄС. За контрактами була здійснена передоплата, розмір якої ЄК не розкриває, проте мова може йти про мільярди євро. Сумарно ці шість контрактів повинні були гарантувати постачання в ЄС 2,3 млрд доз вакцин до кінця 2021 року. Згодом чотири з шести компаній — AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson — змогли вивести свої вакцини на ринок, після чого вони були за прискореною процедурою сертифіковані Європейським агентством лікарських засобів.

Як повідомили раніше в Єврокомісії, до теперішнього часу 27 країн ЄС отримали більше 200 млн доз препаратів від коронавірусу. Мета співтовариства — вакцинувати 70% населення до кінця літа.

Today we signed a third contract with BioNTech-Pfizer for an additional 1.8 billion doses between end 2021 and 2023.

This is good news for our long-term fight to protect European citizens against the virus and its variants.

Learn more: https://t.co/eCOqSNNYlL #SafeVaccines pic.twitter.com/tWm1CvCbrD

— European Commission (@EU_Commission) May 20, 2021

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