Европол арестовал 70 человек, причастных к торговле детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В рамках рейда Европола по борьбе с незаконным трафиком несовершеннолетних, проведенного на территории 15 стран ЕС арестованы 70 подозреваемых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европол.
"По крайней мере 53 несовершеннолетних определены как потенциальные жертвы", - говорится в сообщении.
Европол сообщает, что всего было выявлено 206 потенциальных жертв и 31 случай торговли людьми в различных европейских странах.
В результате арестованы 34 человека за торговлю людьми и 36 за другие преступления, такие как похищение и распространение материалов о сексуальной эксплуатации детей или содействие незаконной миграции.
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В рамках операции по борьбе с торговлей несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, принудительного попрошайничества и трудовой эксплуатации, Европол и правоохранительные органы из 15 стран-членов ЕС, Исландии и Швейцарии проверили 127 тысяч человек 63 тысячи 800 автомобилей и 1100 мест.
Как сообщал УНН, в Украине с начала года выявили почти 250 преступлений в сфере торговли людьми.