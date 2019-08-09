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Європол заарештував 70 осіб, причетних до торгівлі дітьми

Європол заарештував 70 осіб, причетних до торгівлі дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. В рамках рейду Європолу з боротьби з незаконним трафіком неповнолітніх, проведеного на території 15 країн ЄС арештовані 70 підозрюваних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європол.

“Принаймні 53 неповнолітніх визначено як потенційні жертви”, — сказано в повідомленні.

Європол повідомляє, що всього було виявлено 206 потенційних жертви і 31 випадок торгівлі людьми в різних європейських країнах.

В результаті заарештовано 34 людини за торгівлю людьми та 36 за інші злочини, такі як викрадення і поширення матеріалів про сексуальну експлуатацію дітей або сприяння незаконній міграції.

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В рамках операції по боротьбі з торгівлею неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва та трудової експлуатації, Європол та правоохоронні органи з 15 країн-членів ЄС, Ісландії та Швейцарії перевірили 127 тисяч людей, 63 тисячі 800 автомобілів і 1100 місць.

Як повідомляв УНН, В Україні з початку року виявили майже 250 злочинів у сфері торгівлі людьми.

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