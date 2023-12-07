Европейцы ценят членство в ЕС и все больше интересуются выборами в Европарламент - опрос

Большинство европейцев считает, что их стране выгодно находиться в Европейском Союзе. Об этом говорится в исследование общественного мнения Parlemeter 2023, известном как осенний Евробарометр, опубликованном Европейским парламентом, передает УНН.

Детали

Согласно опросу, более 70% европейцев считает, что их стране выгодно находиться в Европейском союзе. Основными причинами поддержки респонденты назвали вклад ЕС в поддержание мира и укрепление безопасности и улучшение сотрудничества между странами Союза.

Также 70% европейцев считают, что действия ЕС влияют на их повседневную жизнь. Основными задачами Европарламента граждане ЕС назвали борьбу с бедностью и социальной изоляцией, общественное здравоохранение, борьбу с изменением климата, поддержку экономики и создание новых рабочих мест. В то же время темы миграции и предоставления убежища назвали приоритетными 18% граждан, и это на семь процентных пунктов выше, чем осенью прошлого года.

При этом граждане стран, входящих в ЕС, интересуются предстоящими выборами в Европарламент в 2024 году. 53% опрошенных считают, что Европарламент должен играть более важную роль в будущем. 68% граждан ответили, что пошли бы на голосование, если бы европейские выборы состоялись через неделю.

Осенний Евробарометр Европейского парламента проводило исследовательское агентство Verian с 25 сентября по 19 октября во всех 27 государствах - членах ЕС. В целом было проведено 26 523 интервью.

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