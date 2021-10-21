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Европарламент выступил за увеличение расходов ЕС в 2022 году

Киев • УНН

 • 13533 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Депутаты Европарламента проголосовали за проект бюджета ЕС на 2022 год, увеличив его объем до 171,8 млрд евро. Результаты голосования обнародовала в четверг пресс-служба европейского института, пишет УНН.

Европарламент выступил за увеличение расходов ЕС в 2022 году

Детали

“Парламент установил общий уровень ассигнований по обязательствам на 2022 год в размере 171,8 млрд евро, что на 2,7 млрд евро больше (плюс 1,3 млрд евро на резерв для корректировки (последствий) Brexit) по сравнению с проектом бюджета, предложенным (Европейской) комиссией, — говорится в сообщении. — Европарламентарии отменили большинство сокращений, предложенных Советом ЕС”.

Кроме того, они выступили за увеличение инвестиций в программу исследований и инноваций Horizon Europe на 305 млн евро относительно изначального проекта бюджета от ЕК. Они также выступили за расширение дотаций на программы по созданию общеевропейской транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры, а также по сохранению окружающей среды. Дополнительные 137 млн евро предложено выделить на образовательную программу Erasmus+, еще 700 млн евро предложили добавить на программу поддержки детей из бедных семей.

Отдельно пресс-служба подчеркивает увеличение финансирования на борьбу с пандемией коронавируса, в том числе для международного механизма распределения вакцин COVAX. На нужды обороны и безопасности депутаты предложили выделить дополнительно 80 млн евро.

EU budget for 2022: MEPs want focus on the Covid-19 crisis recovery. Press release → https://t.co/U4QY1BHnti pic.twitter.com/61pnixSJfT

— European Parliament (@Europarl_EN) October 21, 2021

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