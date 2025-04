Європарламент виступив за збільшення витрат ЄС у 2022 році

Деталі

“Парламент встановив загальний рівень асигнувань за зобов’язаннями на 2022 рік у розмірі 171,8 млрд євро, що на 2,7 млрд євро більше (плюс 1,3 млрд євро на резерв для коригування (наслідків) Brexit) у порівнянні з проектом бюджету, запропонованим (Європейською) комісією, — йдеться у повідомленні. — Європарламентарі скасували більшість скорочень, запропонованих Радою ЄС”.

Крім того, вони виступили за збільшення інвестицій у програму досліджень і інновацій Horizon Europe на 305 млн євро щодо початкового проекту бюджету від ЄК. Вони також виступили за розширення дотацій на програми зі створення загальноєвропейської транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури, а також щодо збереження навколишнього середовища. Додаткові 137 млн євро запропоновано виділити на освітню програму Erasmus+, ще 700 млн євро запропонували додати на програму підтримки дітей з бідних сімей.

Окремо пресслужба підкреслює збільшення фінансування на боротьбу з пандемією коронавірусу, в тому числі для міжнародного механізму розподілу вакцин COVAX. На потреби оборони і безпеки депутати запропонували виділити додатково 80 млн євро.

EU budget for 2022: MEPs want focus on the Covid-19 crisis recovery. Press release → https://t.co/U4QY1BHnti pic.twitter.com/61pnixSJfT

— European Parliament (@Europarl_EN) October 21, 2021