Европарламент одобрит механизм прекращения безвизового режима без голосования - журналист

"Европарламент без голосования одобрит механизм прекращения безвизового режима, это может произойти 13 февраля", - написал журналист.

Visa suspension mechanism will endorsed by EP plenary without a vote, most likely on 13 Feb. #Ukraine #Georgia

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 февраля 2017г.

Ранее Р.Йозвяк сообщил, что вступление в силу либерализации визового режима для Украины ожидается 12 июня , тогда как для Грузии - 29 марта.

Напомним, Р.Йозвяк сообщил, что триалог в ЕС по "безвизу" Украине состоится 28 февраля .

Ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза" . Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

При этом ранее на официальном сайте Европарламента как ориентировочная дата утверждения ЕС безвизового режима для украинцев появилась дата 3 апреля 2017 года. В пресс-службе ЕП заявили, что голосование Европарламентом по утверждению либерализации визового режима с ЕС для украинцев не было отсрочено до апреля 2017 года, а дата ошибочна . Впоследствии на сайте Европарламента исчезла дата рассмотрения "безвиза" Украине.

Экс-президент ЕП Мартин Шульц ранее заявил, что надеется на достижение в январе финального соглашения с Советом ЕС по безвизовым поездкам для украинцев .

Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос выразил надежду, что "безвиз" для Украины и Грузии заработает в начале весны .