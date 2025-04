Європарламент схвалить механізм припинення безвізового режиму без голосування – журналіст

"Європарламент без голосування схвалить механізм припинення безвізового режиму, це може статися 13 лютого", - написав журналіст.

Visa suspension mechanism will endorsed by EP plenary without a vote, most likely on 13 Feb. #Ukraine #Georgia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 лютого 2017 р.

Раніше Р.Йозвяк повідомив, що вступ у силу лібералізації візового режиму ЄС для України очікується 12 червня, тоді як для Грузії - 29 березня.

Нагадаємо, Р.Йозвяк повідомив, що тріалог у ЄС щодо "безвізу" Україні відбудеться 28 лютого.

Раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду "безвізу" Україні.

Екс-президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.

Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.