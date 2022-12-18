Европа потеряла почти 1 трлн долларов из-за роста цен на энергоносители

Детали

После этой зимы региону придется пополнять запасы газа практически без поставок из россии, что усилит конкуренцию за танкеры топлива. Ожидается, что даже с появлением новых мощностей для импорта сжиженного газа рынок останется "напряженным" до 2026 года, когда станут доступны дополнительные производственные мощности из США и Катара. Это означает отсутствие передышки от высоких цен.

По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, хотя правительства смогли помочь компаниям и потребителям справиться с большей частью удара, оказав помощь в размере более 700 миллиардов долларов, чрезвычайное положение может занять годы. В условиях роста процентных ставок и вероятного экономического спада поддержка, смягчившая удар для миллионов домохозяйств и предприятий, становится все более недоступной.

Приблизительно 1 триллион долларов, рассчитанный Bloomberg на основе рыночных данных, является общей суммой более дорогой энергии для потребителей и компаний, часть которой, но не вся, была компенсирована пакетами помощи.

Стремление восполнить хранилища прошлым летом, несмотря на почти рекордные цены, сейчас ослабило дефицит предложения, но морозная погода подвергает энергетическую систему Европы этой зимой первому реальному испытанию. На прошлой неделе сетевой регулятор Германии предупредил, что экономится недостаточно газа, и два из пяти показателей, включая уровень потребления, стали критическими.

Из-за ограниченного предложения предприятия и потребителей попросили сократить использование. По данным Международного энергетического агентства, ЕС удалось сократить спрос на газ на 50 миллиардов кубометров в текущем году, но регион по-прежнему сталкивается с потенциальным дефицитом 27 миллиардов кубометров в 2023 году. Это предполагает, что российские поставки упадут до нуля, а китайский импорт СПГ вернется к уровню 2021 года.

Экономия газа в Европе ускорилась во второй половине этого года, при этом спрос с поправкой на погодные условия в ноябре был на 19% ниже среднего.

Основным источником трубопроводного газа из россии в Западную Европу был «Северный поток», который был поврежден вследствие диверсии в сентябре. Регион по-прежнему получает небольшое количество российских поставок через Украину, но сильные обстрелы кремлем энергетической инфраструктуры ставят этот маршрут под угрозу. Без этой газовой линии заправка хранилищ будет затруднена.

Чтобы предотвратить дефицит, Европейская комиссия установила минимальные целевые показатели запасов. До 1 февраля водохранилища должны быть заполнены не менее чем на 45% во избежание истощения до конца отопительного сезона. Если зима будет мягкой, цель состоит в том, чтобы к тому времени уровень хранения оставался на уровне 55%.

Импорт СПГ в Европу находится на рекордном уровне, а в Германии открываются новые плавучие терминалы для приема топлива. Поддерживаемые государством покупки помогли Европе привлечь грузы из Китая, но более холодная погода в Азии и потенциально сильное восстановление экономики после того, как Пекин ослабил ограничения Covid, могут усложнить эту задачу.

Китай – не единственная проблема Европы. Остальные азиатские страны должны закупить больше газа. Япония, крупнейший в мире импортер СПГ в этом году, даже рассматривает возможность создания стратегического резерва, правительство также стремится субсидировать закупки.

Задача состоит в том, чтобы найти баланс между поддержкой работы заводов и отоплением домов в ближайшей перспективе, не подавляя при этом стимулы для инвестиций в возобновляемые источники энергии, широко рассматриваемые как самый устойчивый выход из энергетического кризиса.