Переговоры о прекращении огня в Газе завершены на 90% - BBC

Переговоры по достижению соглашения о прекращении огня в Газе, а также освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, завершены на 90%. Остаются ключевые вопросы, которые необходимо урегулировать. Об этом сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника, который принимал участие в переговорах, пишет УНН.

Детали

По словам палестинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, одним из главных камней преткновения является продолжающееся военное присутствие Израиля в Филадельфийском коридоре - стратегически важной полосе земли на юге Газы вдоль границы с Египтом.

Он рассказал, что переговоры предусматривают потенциальное создание буферной зоны шириной в несколько километров вдоль границы Израиля с Газой. И по его словам, Израиль сохранит военное присутствие в этом районе.

После того, как будут решены эти вопросы, в течение нескольких дней будет возможность договорится о трехэтапном прекращении огня.

Собеседник BBC рассказал, что соглашение будет включать обмен 20 палестинских заключенных на каждую женщину-солдата, освобожденную на первом из трех этапов прекращения огня.

Имена заключенных пока не согласованы, но они будут выбраны примерно из 400 человек, которые в Израиле отбывают тюремное заключение сроком на 25 лет и более. Предполагается, что в их число не входит высокопоставленный лидер ФАХТ Марван Баргути, на освобождение которого Израиль, как ожидают, наложит вето, - заметил источник.

Трамп и Нетаньяху обсудили судьбу заложников в Газе и ситуацию в Сирии

Израильских заложников будут освобождать поэтапно, поскольку считают, что ХАМАСу еще предстоит найти некоторых из них, которые исчезли. По данным Израиля, из 96 заложников, которых все еще удерживают в Газе, - 62 живы.

Также чиновник рассказал, что мирные жители Газы смогут вернуться на север в рамках системы под контролем Египта и Катара, и в сектор будут доставлять около 500 грузовиков в день с гуманитарной помощью.

На заключительном этапе трехэтапного плана, который должен был положить конец 14-месячной войне, контроль над сектором Газа будет осуществлять комитет технократов из анклава, которые не будут иметь прежних политических связей, но будут пользоваться поддержкой всех палестинских фракций.

Напомним

Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе и освобождении заложников 158 голосами против 9. США ранее наложили вето на аналогичную резолюцию в Совете Безопасности.