Європа втратила майже 1 трлн доларів через зростання цін на енергоносії

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23669 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 56521 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 94966 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 145503 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 170234 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 347530 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220183 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193573 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 330245 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459096 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 36586 перегляди

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня, 15:51 • 25989 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 27769 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 34417 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 36737 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 347524 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 330241 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 547376 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677892 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77706 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114795 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199803 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225807 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218824 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Європа втратила майже 1 трлн доларів через зростання цін на енергоносії

Європа втратила майже 1 трлн доларів через зростання цін на енергоносії

Київ • УНН

 • 659978 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Європа постраждала приблизно в 1 трильйон доларів через зростання цін на енергоносії внаслідок війни росії в Україні, і найглибша криза за останні десятиліття лише починається. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

Після цієї зими регіону доведеться поповнювати запаси газу практично без постачання з росії, що посилить конкуренцію за танкери палива. Очікується, що навіть з появою нових потужностей для імпорту зрідженого газу ринок залишиться "напруженим" до 2026 року, коли стануть доступні додаткові виробничі потужності зі США та Катару. Це означає відсутність перепочинку від високих цін.

За даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, хоча уряди змогли допомогти компаніям і споживачам впоратися з більшою частиною удару, надавши допомогу у розмірі понад 700 мільярдів доларів, надзвичайний стан може тривати роками. В умовах зростання відсоткових ставок та ймовірного економічного спаду підтримка, яка пом'якшила удар для мільйонів домогосподарств та підприємств, стає дедалі недоступнішою.

Приблизно 1 трильйон доларів, розрахований Bloomberg на основі ринкових даних, є загальною сумою дорожчої енергії для споживачів і компаній, частина якої, але не вся, була компенсована пакетами допомоги.

Прагнення заповнити сховища минулого літа, незважаючи на майже рекордні ціни, на даний момент послабило дефіцит пропозиції, але морозна погода піддає енергетичну систему Європи цієї зими першому реальному випробуванню. Минулого тижня мережевий регулятор Німеччини попередив, що заощаджується недостатньо газу, і два з п'яти показників, включаючи рівень споживання, стали критичними.

Через обмежену пропозицію підприємства та споживачів попросили скоротити використання. За даними Міжнародного енергетичного агентства, ЄС вдалося скоротити попит на газ на 50 мільярдів кубометрів цього року, але регіон, як і раніше, стикається з потенційним дефіцитом 27 мільярдів кубометрів у 2023 році. Це передбачає, що російські постачання впадуть до нуля, а китайський імпорт ЗПГ повернеться до рівня 2021 року.

Економія газу в Європі прискорилася в другій половині цього року, при цьому попит із поправкою на погодні умови в листопаді був на 19% нижчим за середній.

Основним джерелом трубопровідного газу з росії до Західної Європи був «Північний потік», який був пошкоджений внаслідок диверсії у вересні. Регіон, як і раніше, отримує невелику кількість російських поставок через Україну, але сильні обстріли кремлем енергетичної інфраструктури ставлять цей маршрут під загрозу. Без цієї газової лінії заправка сховищ буде утруднена.
Щоб запобігти дефіциту, Європейська комісія встановила мінімальні цільові показники запасів. До 1 лютого водосховища мають бути заповнені не менше ніж на 45%, щоб уникнути виснаження до кінця опалювального сезону. Якщо зима буде м'яка, ціль полягає в тому, щоб на той час рівень зберігання залишався на рівні 55%.

Імпорт ЗПГ до Європи знаходиться на рекордному рівні, а в Німеччині відкриваються нові плавучі термінали для прийому палива. Покупки, що підтримуються державою, допомогли Європі залучити вантажі з Китаю, але холодніша погода в Азії та потенційно сильне відновлення економіки після того, як Пекін послабив обмеження Covid, можуть ускладнити це завдання.

Китай – не єдина проблема Європи. Інші азіатські країни мають закупити більше газу. Японія, найбільший у світі імпортер ЗПГ цього року, навіть розглядає можливість створення стратегічного резерву, уряд також прагне субсидувати закупівлі.

Завдання полягає в тому, щоб знайти баланс між підтримкою роботи заводів та опаленням будинків у найближчій перспективі, не пригнічуючи при цьому стимули для інвестицій у відновлювані джерела енергії, які широко розглядаються як найстійкіший вихід із енергетичної кризи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96