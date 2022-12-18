Європа втратила майже 1 трлн доларів через зростання цін на енергоносії

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Після цієї зими регіону доведеться поповнювати запаси газу практично без постачання з росії, що посилить конкуренцію за танкери палива. Очікується, що навіть з появою нових потужностей для імпорту зрідженого газу ринок залишиться "напруженим" до 2026 року, коли стануть доступні додаткові виробничі потужності зі США та Катару. Це означає відсутність перепочинку від високих цін.

За даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, хоча уряди змогли допомогти компаніям і споживачам впоратися з більшою частиною удару, надавши допомогу у розмірі понад 700 мільярдів доларів, надзвичайний стан може тривати роками. В умовах зростання відсоткових ставок та ймовірного економічного спаду підтримка, яка пом'якшила удар для мільйонів домогосподарств та підприємств, стає дедалі недоступнішою.

Приблизно 1 трильйон доларів, розрахований Bloomberg на основі ринкових даних, є загальною сумою дорожчої енергії для споживачів і компаній, частина якої, але не вся, була компенсована пакетами допомоги.

Прагнення заповнити сховища минулого літа, незважаючи на майже рекордні ціни, на даний момент послабило дефіцит пропозиції, але морозна погода піддає енергетичну систему Європи цієї зими першому реальному випробуванню. Минулого тижня мережевий регулятор Німеччини попередив, що заощаджується недостатньо газу, і два з п'яти показників, включаючи рівень споживання, стали критичними.

Через обмежену пропозицію підприємства та споживачів попросили скоротити використання. За даними Міжнародного енергетичного агентства, ЄС вдалося скоротити попит на газ на 50 мільярдів кубометрів цього року, але регіон, як і раніше, стикається з потенційним дефіцитом 27 мільярдів кубометрів у 2023 році. Це передбачає, що російські постачання впадуть до нуля, а китайський імпорт ЗПГ повернеться до рівня 2021 року.

Економія газу в Європі прискорилася в другій половині цього року, при цьому попит із поправкою на погодні умови в листопаді був на 19% нижчим за середній.

Основним джерелом трубопровідного газу з росії до Західної Європи був «Північний потік», який був пошкоджений внаслідок диверсії у вересні. Регіон, як і раніше, отримує невелику кількість російських поставок через Україну, але сильні обстріли кремлем енергетичної інфраструктури ставлять цей маршрут під загрозу. Без цієї газової лінії заправка сховищ буде утруднена.

Щоб запобігти дефіциту, Європейська комісія встановила мінімальні цільові показники запасів. До 1 лютого водосховища мають бути заповнені не менше ніж на 45%, щоб уникнути виснаження до кінця опалювального сезону. Якщо зима буде м'яка, ціль полягає в тому, щоб на той час рівень зберігання залишався на рівні 55%.

Імпорт ЗПГ до Європи знаходиться на рекордному рівні, а в Німеччині відкриваються нові плавучі термінали для прийому палива. Покупки, що підтримуються державою, допомогли Європі залучити вантажі з Китаю, але холодніша погода в Азії та потенційно сильне відновлення економіки після того, як Пекін послабив обмеження Covid, можуть ускладнити це завдання.

Китай – не єдина проблема Європи. Інші азіатські країни мають закупити більше газу. Японія, найбільший у світі імпортер ЗПГ цього року, навіть розглядає можливість створення стратегічного резерву, уряд також прагне субсидувати закупівлі.

Завдання полягає в тому, щоб знайти баланс між підтримкою роботи заводів та опаленням будинків у найближчій перспективі, не пригнічуючи при цьому стимули для інвестицій у відновлювані джерела енергії, які широко розглядаються як найстійкіший вихід із енергетичної кризи.