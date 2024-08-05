С временно оккупированной Луганщины, по просьбе девушки, в подконтрольные Украине территории удалось вернуть ее мать и брата. Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

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К одной из общественных организаций обратилась девушка с просьбой помочь эвакуировать ее мать и брата из временно оккупированной Луганщины. Самостоятельно уехать они не могли.

Девушка живет в Харьковской области и уже более 2 лет не видела своих родных.

К возвращению семьи присоединились представители Минреинтеграции в сотрудничестве с ГС "украинская сеть за права ребенка", ОО "Плуритон" и волонтерской организацией "помогаем уехать".

Сейчас семья снова вместе. Мать, сестра и брат находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории - рассказали в Минреинтеграции.

Дополнение

В ведомстве напоминают - если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на ТОТ или территорию рф, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по номеру: (050) 562-03-13.

Также можно обратиться на горячие линии: Минреинтеграции — 1548 или национального информационного бюро — 1648.

Напомним

Координационный штаб принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из дополнительных населенных пунктов Донетчины. Эвакуация проводится с территорий, приближенных к линии разграничения на 10 км, включая Селидово.