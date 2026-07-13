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ЕС ввел новые санкции против россии, в частности против компании VK

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Совет ЕС 13 июля внес в санкционный список российскую компанию VK и мессенджер MAX. Их обвиняют в кибератаках и передаче данных пользователей российским властям.

ЕС ввел новые санкции против россии, в частности против компании VK

Совет Европейского Союза включил в санкционный список российскую компанию VK, а также юридическое лицо так называемого национального мессенджера MAX. Об этом говорится на сайте ЕС, передает УНН

Детали

Совет ЕС 13 июля внес в санкционный список 11 физических лиц и пять организаций, которых обвиняет в причастности к кибератакам, кибершпионажу и другим враждебным действиям россии в киберпространстве.

В санкционный список вошли следующие физлица: 

  • Елена Багудина - гендиректор ООО "Коммуникационная платформа", являющегося дочерней компанией "ВКонтакте";
    • Дмитрий Гачко - гендиректор и конечный владелец VAS Experts, производящего, разрабатывающего и продающего аппаратное и программное обеспечение, связанное с так называемой Системой оперативно-розыскных мероприятий;
      • Сергей Овчинников - владелец компании "Норси-Транс", которая производит, разрабатывает и продает аппаратное и программное обеспечение, связанное с Системой оперативно-розыскных мероприятий;
        • Михаил Фомин - директор компании "Цитадель", которая производит, разрабатывает и продает аппаратное и программное обеспечение, связанное с Системой оперативно-розыскных мероприятий;
          • Александр Гнутов - начальник исправительной колонии № 10 в республике Мордовия;
            • Егор Аверкин, Александр Гришанин, Семен Кузнецов, Иван Вешкин, Алексей Анашкин - заместители начальника исправительной колонии № 10;
              • Галина Мокшанова - начальник медицинской части № 13 исправительной колонии № 10. 

                Также среди юрлиц в санкционный список вошли: 

                • компания VK, которой принадлежит социальная сеть "ВКонтакте";
                  • ООО "Коммуникационная платформа", являющееся дочерней компанией VK и разработчиком и менеджером государственного мобильного приложения Max;
                    • компания VAS Experts;
                      • компания Норси-Транс;
                        • компания "Цитадель". 

                          В решении Совета ЕС указано, что VK передавала российским властям персональные данные пользователей, которые публиковали материалы с критикой войны против Украины или другой контент, запрещенный российскими властями. Также ЕС утверждает, что разработка мессенджера MAX осуществлялась под контролем Федеральной службы безопасности рф. 

                          Напомним 

                          Европейский Союз в понедельник внес в черный список членов российской разведывательной группы, которая, по его утверждению, с 2010 года занималась шпионажем и хакерскими атаками на объекты в ЕС и Украине. 

                          Павел Башинский

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