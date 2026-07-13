ЕС ввел новые санкции против россии, в частности против компании VK
Киев • УНН
Совет ЕС 13 июля внес в санкционный список российскую компанию VK и мессенджер MAX. Их обвиняют в кибератаках и передаче данных пользователей российским властям.
Совет Европейского Союза включил в санкционный список российскую компанию VK, а также юридическое лицо так называемого национального мессенджера MAX. Об этом говорится на сайте ЕС, передает УНН.
Детали
Совет ЕС 13 июля внес в санкционный список 11 физических лиц и пять организаций, которых обвиняет в причастности к кибератакам, кибершпионажу и другим враждебным действиям россии в киберпространстве.
В санкционный список вошли следующие физлица:
- Елена Багудина - гендиректор ООО "Коммуникационная платформа", являющегося дочерней компанией "ВКонтакте";
- Дмитрий Гачко - гендиректор и конечный владелец VAS Experts, производящего, разрабатывающего и продающего аппаратное и программное обеспечение, связанное с так называемой Системой оперативно-розыскных мероприятий;
- Сергей Овчинников - владелец компании "Норси-Транс", которая производит, разрабатывает и продает аппаратное и программное обеспечение, связанное с Системой оперативно-розыскных мероприятий;
- Михаил Фомин - директор компании "Цитадель", которая производит, разрабатывает и продает аппаратное и программное обеспечение, связанное с Системой оперативно-розыскных мероприятий;
- Александр Гнутов - начальник исправительной колонии № 10 в республике Мордовия;
- Егор Аверкин, Александр Гришанин, Семен Кузнецов, Иван Вешкин, Алексей Анашкин - заместители начальника исправительной колонии № 10;
- Галина Мокшанова - начальник медицинской части № 13 исправительной колонии № 10.
Также среди юрлиц в санкционный список вошли:
- компания VK, которой принадлежит социальная сеть "ВКонтакте";
- ООО "Коммуникационная платформа", являющееся дочерней компанией VK и разработчиком и менеджером государственного мобильного приложения Max;
- компания VAS Experts;
- компания Норси-Транс;
- компания "Цитадель".
В решении Совета ЕС указано, что VK передавала российским властям персональные данные пользователей, которые публиковали материалы с критикой войны против Украины или другой контент, запрещенный российскими властями. Также ЕС утверждает, что разработка мессенджера MAX осуществлялась под контролем Федеральной службы безопасности рф.
Напомним
Европейский Союз в понедельник внес в черный список членов российской разведывательной группы, которая, по его утверждению, с 2010 года занималась шпионажем и хакерскими атаками на объекты в ЕС и Украине.