ЕС выделит Нигерии 1,3 млрд долларов для трансформации экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Европейский Союз и его финансовые учреждения развития предоставят Нигерии 1,3 миллиарда долларов, чтобы помочь самой густонаселенной стране Африки трансформировать свою экономику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Нигерия пытается расширить свою экономику и увеличить свой экспорт за пределы нефтяного сектора, на который приходится 90% поступлений в иностранной валюте на ВВП страны.
Финансирование будет предоставляться до 2027 года в рамках инициативы ЕС «Зеленое соглашение» и, в частности, будет сосредоточено на расширении доступа к возобновляемой энергии и стимулировании развития сельскохозяйственного сектора.
Около 57 проектов, среди которых меры по уменьшению уязвимости к изменениям климата, борьбе с вырубкой лесов и опустыниванием, а также улучшению дорог, получат финансирование от ЕС.
Напомним
Первый транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро Украина получит до конца июля.