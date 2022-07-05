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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39557 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЄС виділить Нігерії 1,3 млрд доларів для трансформації економіки

ЄС виділить Нігерії 1,3 млрд доларів для трансформації економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Європейський Союз та його фінансові установи розвитку нададуть Нігерії 1,3 мільярда доларів, щоб допомогти найбільш густонаселеній країні Африки трансформувати свою економіку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Нігерія намагається розширити свою економіку та збільшити власний експорт за межі нафтового сектора, на який припадає 90% надходжень в іноземній валюті на ВВП країни.

Фінансування надаватиметься до 2027 року в рамках ініціативи ЄС «Зелена угода» і, серед іншого, буде зосереджено на розширенні доступу до відновлюваної енергії та стимулюванні розвитку сільськогосподарського сектора.

Близько 57 проєктів, серед яких заходи щодо зменшення вразливості до змін клімату, боротьби з вирубкою лісів і опустелюванням, а також покращенням доріг, отримають фінансування від ЄС.

Нагадаємо

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1 млрд євро Україна отримає до кінця липня.

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