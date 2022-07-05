ЄС виділить Нігерії 1,3 млрд доларів для трансформації економіки

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Нігерія намагається розширити свою економіку та збільшити власний експорт за межі нафтового сектора, на який припадає 90% надходжень в іноземній валюті на ВВП країни.

Фінансування надаватиметься до 2027 року в рамках ініціативи ЄС «Зелена угода» і, серед іншого, буде зосереджено на розширенні доступу до відновлюваної енергії та стимулюванні розвитку сільськогосподарського сектора.

Близько 57 проєктів, серед яких заходи щодо зменшення вразливості до змін клімату, боротьби з вирубкою лісів і опустелюванням, а також покращенням доріг, отримають фінансування від ЄС.

Нагадаємо

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1 млрд євро Україна отримає до кінця липня.