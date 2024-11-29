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Екатерина Кузьмина: экологические тренды в упаковке - ключ к устойчивому развитию пивной индустрии

Екатерина Кузьмина: экологические тренды в упаковке - ключ к устойчивому развитию пивной индустрии

Киев  •  УНН

 • 3088 просмотра

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На отраслевой конференции "Напитки Украины" в Киеве собралось более 200 участников рынка напитков. Представитель AB InBev Efes Ukraine презентовала инновационные подходы к экологической упаковке и переработке в пивной индустрии.

14 ноября 2024 года в Киеве состоялась ежегодная отраслевая конференция "Напитки Украины" — одно из ключевых событий для рынка напитков, объединившее более 200 участников. Участие в конференции приняли представители ведущих компаний, в частности "ІТАК", "Есаром Юкрейн", "Біо Ресурси Україна", GVP Equipment Solutions, "Екософт", Uniprint та Black Gold, передает УНН.

Программа конференции раскрывала основные темы отрасли: современные тенденции рынка, инновации в сфере упаковки и этикетирования, особенности сертификации качества, кадровые вызовы отрасли и технологические решения для крафтовых производств. 

Екатерина Кузьмина, руководитель отдела закупок и устойчивого развития компании AB InBev Efes Ukraine, приняла участие в конференции с докладом "Тренды упаковки в пивной индустрии".

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Упаковка как элемент экологической ответственности

В своей презентации Екатерина Кузьмина сделала акцент на важности внедрения экологической упаковки как ключевого элемента устойчивого развития.

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Среди ключевых тезисов выступления стоит отметить следующие:

Использование обратной тары. Екатерина рассказала о жизненном цикле стеклянной бутылки, кеги и пелет и объяснила, как правильно организованные процессы обратного использования помогают уменьшить количество отходов.

Вторичное сырье. Использование вторичных материалов стало важным приоритетом для AB InBev Efes Ukraine. Екатерина призвала бизнес активнее внедрять переработку и адаптировать свои стратегии к глобальным экологическим требованиям.

Роль ответственного бизнеса. Соблюдение нормативных требований, сотрудничество с инвесторами и поддержание целей устойчивого развития — необходимые условия для успешного будущего каждого бизнеса.

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Использование обратной тары, переработка сырья и применение других современных подходов являются частью стратегии устойчивого развития компании AB InBev Efes Ukraine, которая интегрирует экологичность в бизнес-процессы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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