Екатерина Кузьмина: экологические тренды в упаковке - ключ к устойчивому развитию пивной индустрии

14 ноября 2024 года в Киеве состоялась ежегодная отраслевая конференция "Напитки Украины" — одно из ключевых событий для рынка напитков, объединившее более 200 участников. Участие в конференции приняли представители ведущих компаний, в частности "ІТАК", "Есаром Юкрейн", "Біо Ресурси Україна", GVP Equipment Solutions, "Екософт", Uniprint та Black Gold, передает УНН.

Программа конференции раскрывала основные темы отрасли: современные тенденции рынка, инновации в сфере упаковки и этикетирования, особенности сертификации качества, кадровые вызовы отрасли и технологические решения для крафтовых производств.

Екатерина Кузьмина, руководитель отдела закупок и устойчивого развития компании AB InBev Efes Ukraine, приняла участие в конференции с докладом "Тренды упаковки в пивной индустрии".

Упаковка как элемент экологической ответственности

В своей презентации Екатерина Кузьмина сделала акцент на важности внедрения экологической упаковки как ключевого элемента устойчивого развития.

Среди ключевых тезисов выступления стоит отметить следующие:

Использование обратной тары. Екатерина рассказала о жизненном цикле стеклянной бутылки, кеги и пелет и объяснила, как правильно организованные процессы обратного использования помогают уменьшить количество отходов.

Вторичное сырье. Использование вторичных материалов стало важным приоритетом для AB InBev Efes Ukraine. Екатерина призвала бизнес активнее внедрять переработку и адаптировать свои стратегии к глобальным экологическим требованиям.

Роль ответственного бизнеса. Соблюдение нормативных требований, сотрудничество с инвесторами и поддержание целей устойчивого развития — необходимые условия для успешного будущего каждого бизнеса.

Использование обратной тары, переработка сырья и применение других современных подходов являются частью стратегии устойчивого развития компании AB InBev Efes Ukraine, которая интегрирует экологичность в бизнес-процессы.