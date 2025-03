WikiLeaks пообещал опубликовать налоговую декларацию Д.Трампа

"Советник Трампа Келлиенн Конуэй заявила, что Д.Трамп не станет обнародовать свою налоговую декларацию. Значит, мы сможем показать ее ", - говорится в сообщении, и дальше опубликован почтовый адрес, предназначенный для отправки документов.

Далее WikiLeaks подверг критике отказ Д.Трампа обнародовать информацию о своем финансовом положении.

Напомним, Д.Трамп прокомментировал акции протеста против него.

Trump Counselor Kellyanne Conway stated today that Trump will not release his tax returns. Send them to: https://t.co/cLRcuIiQXz so we can.

- WikiLeaks (@wikileaks) 22 января 2017 г.