WikiLeaks пообещал опубликовать налоговую декларацию Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Портал WikiLeaks предложил в своем Тwitter отправлять им электронную версию налоговой декларации президента США Дональда Трампа, передает УНН.
"Советник Трампа Келлиенн Конуэй заявила, что Д.Трамп не станет обнародовать свою налоговую декларацию. Значит, мы сможем показать ее ", - говорится в сообщении, и дальше опубликован почтовый адрес, предназначенный для отправки документов.
Далее WikiLeaks подверг критике отказ Д.Трампа обнародовать информацию о своем финансовом положении.
Напомним, Д.Трамп прокомментировал акции протеста против него.
Trump Counselor Kellyanne Conway stated today that Trump will not release his tax returns. Send them to: https://t.co/cLRcuIiQXz so we can.- WikiLeaks (@wikileaks) 22 января 2017 г.