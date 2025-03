WikiLeaks пообіцяв опублікувати податкову декларацію Д.Трампа

“Радниця Трампа Келліенн Конуей заявила сьогодні, що Д.Трамп не стане оприлюднювати свою податкову декларацію. Значить, ми зможемо показати її,” — йдеться в повідомленні, і далі також поштова адреса, призначена для відправки документів.

Далі WikiLeaks піддав критиці відмову Д.Трампа оприлюднити інформацію про своє фінансове становище.

Нагадаємо, Д.Трамп прокоментував акції протесту проти нього.

Trump Counselor Kellyanne Conway stated today that Trump will not release his tax returns. Send them to: https://t.co/cLRcuIiQXz so we can.

— WikiLeaks (@wikileaks) 22 января 2017 г.