Вторжение рф: Украину покинуло уже 1,7 млн человек – ООН

Цитата

"Украину покинули 1,7 млн человек, преимущественно женщины и дети. Гуманитарное реагирование должно: учитывать уникальные потребности женщин и девушек, привлекать женщин к процессу принятия решений, защитить от гендерного насилия", — говорится в сообщении.

1.7 Million people have fled Ukraine, mostly women and children.



The humanitarian response must:



Take into account women and girls’ unique needs

Include women in decision-making

Prioritize protection from gender-based violence#IWD2022pic.twitter.com/2oekT0AnIu

— UNHCR, the UN находящемуся в процессе получения Agency (@Refugees) March 8, 2022

Напомним

Российские оккупанты уничтожили или повредили в Украине более 200 школ, 1,5 тыс. жилых домов и более 30 больниц.

Совсем без света, воды, тепла осталось более 900 наших населенных пунктов.