Вторжение рф: Украину покинуло уже 1,7 млн человек – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Из-за вторжения россии Украину вынуждены были покинуть 1,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.
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"Украину покинули 1,7 млн человек, преимущественно женщины и дети. Гуманитарное реагирование должно: учитывать уникальные потребности женщин и девушек, привлекать женщин к процессу принятия решений, защитить от гендерного насилия", — говорится в сообщении.
1.7 Million people have fled Ukraine, mostly women and children.
The humanitarian response must:
Take into account women and girls’ unique needs
Include women in decision-making
Prioritize protection from gender-based violence#IWD2022pic.twitter.com/2oekT0AnIu
Напомним
Российские оккупанты уничтожили или повредили в Украине более 200 школ, 1,5 тыс. жилых домов и более 30 больниц.
Совсем без света, воды, тепла осталось более 900 наших населенных пунктов.