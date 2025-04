Вторгнення рф: Україну покинуло вже 1,7 млн людей – ООН

Цитата

"Україну покинуло 1,7 млн людей, переважно жінки та діти. Гуманітарне реагування має: враховувати унікальні потреби жінок та дівчат, залучати жінок до процесу ухвалення рішень, захистити від ґендерного насильства", — ідеться у повідомленні.

1.7 million people have fled Ukraine, mostly women and children.



The humanitarian response must:



Take into account women and girls’ unique needs

Include women in decision-making

Prioritize protection from gender-based violence#IWD2022 pic.twitter.com/2oekT0AnIu

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 8, 2022

Нагадаємо

Російські окупанти знищили або пошкодили в Україні понад 200 шкіл, 1,5 тис. житлових будинків та більше ніж 30 лікарень.

Зовсім без світла, води, тепла залишилося понад 900 наших населених пунктів.