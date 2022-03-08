Вторгнення рф: Україну покинуло вже 1,7 млн людей – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Через вторгнення росії Україну змушені були покинути 1,7 млн людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Агентство ООН у справах біженців.
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"Україну покинуло 1,7 млн людей, переважно жінки та діти. Гуманітарне реагування має: враховувати унікальні потреби жінок та дівчат, залучати жінок до процесу ухвалення рішень, захистити від ґендерного насильства", — ідеться у повідомленні.
1.7 million people have fled Ukraine, mostly women and children.
The humanitarian response must:
Take into account women and girls’ unique needs
Include women in decision-making
Prioritize protection from gender-based violence#IWD2022 pic.twitter.com/2oekT0AnIu
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