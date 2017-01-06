Все выезды из Николаева перекрыли тяжелой военной техникой
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня во второй половине дня тяжелой военной техникой перекрыли дороги, ведущие из Николаева в Одессу, Днепропетровск, Херсон и Киев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе мэрии.
Как заявил начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Николаевского горсовета Александр Герасименя, такое решение было принято, чтобы защитить от возможных опасностей на заснеженных трассах водителей легковых автомобилей, которые прорываются за город.
Тяжелую технику для перекрытия дорог по просьбе Николаевского городского совета предоставили местные воинские части.
Напомним, по состоянию на 15:00 в Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта.