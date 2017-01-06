Все выезды из Николаева перекрыли тяжелой военной техникой

ukru
Эксклюзив
06:36 • 8050 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 15850 просмотра

Россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 112749 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 146862 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 123001 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 119459 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 150038 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116297 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122772 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130535 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 88520 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 57329 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 72156 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 96540 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 53534 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 112730 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 146846 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 110761 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 117939 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 150030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 141834 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 149573 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 154161 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 152370 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 155542 просмотра
Актуальное
Все выезды из Николаева перекрыли тяжелой военной техникой

Все выезды из Николаева перекрыли тяжелой военной техникой

Киев • УНН

 • 12209 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня во второй половине дня тяжелой военной техникой перекрыли дороги, ведущие из Николаева в Одессу, Днепропетровск, Херсон и Киев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе мэрии.

Как заявил начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Николаевского горсовета Александр Герасименя, такое решение было принято, чтобы защитить от возможных опасностей на заснеженных трассах водителей легковых автомобилей, которые прорываются за город.

Тяжелую технику для перекрытия дорог по просьбе Николаевского городского совета предоставили местные воинские части.

Напомним, по состоянию на 15:00 в Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы