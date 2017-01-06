Всі виїзди з Миколаєва перекрили важкою військовою технікою
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні у другій половині дня важкою військовою технікою перекрили дороги, що ведуть з Миколаєва в Одесу, Дніпропетровськ, Херсон та Київ. Про це УНН повідомили в прес-службі мерії.
Як заявив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Миколаївської міськради Олександр Герасіменя, таке рішення було прийнято, щоб захистити від можливих небезпек на засніжених трасах водіїв легкових автомобілів, які прориваються за місто.
Важку техніку для перекриття доріг на прохання Миколаївської міської ради надали місцеві військові частини.
Нагадаємо, станом на 15:00 в Дніпропетровський, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях України введені обмеження для руху транспорту.