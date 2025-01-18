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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Киев  •  УНН

 • 12383 просмотра

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18 января празднуют Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха, День тезауруса и День технического обслуживания. Также отмечается церковный праздник - День святых Анатасия и Кирилла.

Сегодня, 18 января, в мире отмечается праздник, который объединяет любителей зимних развлечений - Всемирный день снеговика, пишет УНН.

Идея введения этого праздника принадлежит немецкому коллекционеру и владельцу более 3000 экземпляров снеговиков Корнелиусу Гретсу. Интересным фактом является то, что дату для этого дня он выбрал не случайно: цифра «18» ему напоминала снеговика с метлой.

То, как возник традиционный зимний персонаж доподлинно неизвестно. Впрочем, исследователи считают, что он уже существовал во времена Средневековья.

День снеговика - напоминание, что даже холодная зима может стать временем тепла, дружбы и радости.

Кроме того, 18 января также отмечается День Винни-Пуха. Этот праздник был создан в честь памяти об авторе популярных детских книг Алана Александра Милна. 

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История Винни-Пуха началась с игрушечного мишки, которого Милн подарил своему сыну Кристоферу Робину. Вдохновленный игрой сына, писатель создал персонажей, которые стали настоящими иконами детской литературы. Что интересно, в отличие от книг, Винни была девочкой. 

Имя мишки имеет интересное происхождение. Частица Винни происходит от названия города Виннипег. А вот частица «пух» - это лебедь, которого семья Милн встретила во время прогулок.

Первая книга о Винни-Пухе вышла в 1926 году и сразу получила мировую известность.

 18 января - это также День тезауруса, это словарь, который содержит описание лексики языка во всем его объеме и полноте. 

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Праздник отмечается в честь британского лексикографа Марка Роже, который первым собрал и систематизировал лексический состав английского языка и создал «Тезаурус английских слов и выражений».

Тезаурус - это словарь синонимов, который помогает найти точные слова для выражения мыслей. Его ценность трудно переоценить как для писателей, журналистов, студентов, так и для всех, кто стремится разнообразить язык.

Само слово «тезаурус» происходит от латинского слова «сокровищница», что символично, поскольку он как бы является языковой сокровищницей.

В этот день часто организовывают мини-викторины или конкурсы, где надо найти синонимы к привычным словам. 

Празднование Дня тезауруса - прекрасная возможность окунуться в мир языковых богатств и увидеть, как одно слово может иметь десятки вариантов для выражения мысли.

Также, в этот день отмечают День технического обслуживания.

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Этот праздник напоминает о важности ухода за техникой и оборудованием, которое используется в повседневной жизни и на производстве. 

Важно также вспомнить и о церковных праздниках в этот день. В частности, 18 января является Днем святых Анатасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Оба святителя вели борьбу против еретиков и несли Христову веру. 

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Святитель Афанасий родился в Александрии в христианской семье. Еще юношей он стал диаконом и был свидетелем раскола в Церкви из-за арианского учения, которое отрицало божественность Иисуса Христа. После смерти патриарха Александра Афанасий стал архиепископом и продолжил борьбу с ересью. За это его преследовали: его обвиняли в вымышленных преступлениях, и святитель несколько раз подвергался изгнанию из Александрии.

Святитель Кирилл также был защитником православной веры. Как патриарх Александрийский, он изгнал еретиков из города, освятил языческое капище и построил на его месте христианский храм. Самой известной стала его борьба с несторианской ересью, ставившей под сомнение единство природы Христа.

Кирилл добился созыва Эфесского собора, где учение Нестория осудили, а самого Нестория лишили сана.

По народным приметам, в этот день можно определить, какой будет погода. Если солнце выглянуло из-за туч в полдень, то весна будет ранней. Если наблюдается метель - зима будет долгой. Оттепель обещает плохой урожай из-за влажного лета, а если птицы летают низко, стоит ожидать непогоды. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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