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Всесвітній день сніговика, День Вінні-Пуха і День святих Анатасія і Кирила. Що ще відзначається 18 січня

Всесвітній день сніговика, День Вінні-Пуха і День святих Анатасія і Кирила. Що ще відзначається 18 січня

Київ • УНН

 • 155368 перегляди

18 січня святкують Всесвітній день сніговика, День Вінні-Пуха, День тезауруса та День технічного обслуговування. Також відзначається церковне свято - День святих Анатасія і Кирила.

Сьогодні, 18 січня, у світі відзначається свято, яке обʼєднує любителів зимових розваг — Всесвітній день сніговика, пише УНН.

Ідея запровадження цього свята належить німецькому колекціонеру та власнику понад 3000 екземплярів сніговиків Корнеліусу Гретсу. Цікавим фактом є те, що дату для цього дня він обрав не випадково: цифра "18" йому нагадувала сніговика з мітлою.

Те, як виник традиційний зимовий персонаж достеменно невідомо. Втім, дослідники вважають, що він вже існував у часи Середньовіччя.

День сніговика — нагадування, що навіть холодна зима може стати часом тепла, дружби і радості.

Окрім того, 18 січня також відзначається День Вінні-Пуха. Це свято було створено на честь памʼяті про автора популярних дитячих книжок Алана Александра Мілна. 

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Історія Вінні-Пуха почалася з іграшкового ведмедика, якого Мілн подарував своєму сину Крістоферу Робіну. Натхненний грою сина, письменник створив персонажів, які стали справжніми іконами дитячої літератури. Що цікаво, на відміну від книжок, Вінні була дівчинкою. 

Імʼя ведмедика має цікаве походження. Частинка Вінні походить від назви міста Вінніпег. А от частинка "пух" — це лебідь, якого сім’я Мілн зустріла під час прогулянок.

Перша книга про Вінні-Пуха вийшла у 1926 році й одразу здобула світову популярність.

 18 січня — це також День тезауруса, це словник, який містить опис лексики мови в усьому його обсязі і повноті. 

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Свято відзначається на честь британського лексикографа Марка Роже, який першим зібрав і систематизував лексичний склад англійської мови та створив "Тезаурус англійських слів і виразів".

Тезаурус — це словник синонімів, який допомагає знайти точні слова для висловлення думок. Його цінність важко переоцінити як для письменників, журналістів, студентів, так і для всіх, хто прагне урізноманітнити мову.

Саме слово "тезаурус" походить від латинського слова "скарбниця", що є символічним, оскільки він ніби є мовною скарбницею.

В цей день часто організовують міні-вікторини або конкурси, де треба знайти синоніми до звичних слів. 

Святкування Дня тезауруса — чудова нагода поринути у світ мовних багатств і побачити, як одне слово може мати десятки варіантів для вираження думки.

Також, в цей день відзначають День технічного обслуговування.

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Це свято нагадує про важливість догляду за технікою та обладнанням, що використовується у повсякденному житті та на виробництві. 

Важливо також згадати і про церковні свята в цей день. Зокрема, 18 січня є Днем святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

Обидва святителі вели боротьбу проти єретиків та несли Христову віру. 

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Святитель Афанасій народився в Олександрії в християнській родині. Ще юнаком він став дияконом і був свідком розколу в Церкві через аріанське вчення, яке заперечувало божественність Ісуса Христа. Після смерті патріарха Александра Афанасій став архієпископом і продовжив боротьбу з єрессю. За це його переслідували: його обвинувачували у вигаданих злочинах, і святитель кілька разів зазнавав вигнання з Олександрії.

Святитель Кирило також був захисником православної віри. Як патріарх Олександрійський, він вигнав єретиків з міста, освятив язичницьке капище та побудував на його місці християнський храм. Найвідомішою стала його боротьба з несторіанською єрессю, що ставила під сумнів єдність природи Христа.

Кирило домігся скликання Ефеського собору, де вчення Несторія засудили, а самого Несторія позбавили сану.

За народними прикметами, в цей день можна визначити, якою буде погода. Якщо сонце виглянуло з-за хмар опівдні, то весна буде ранньою. Якщо спостерігається хуртовина — зима буде довгою. Відлига обіцяє поганий врожай через вологе літо, а якщо птахи літають низько, варто очікувати негоди. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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