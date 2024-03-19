Враг стал активно прослушивать население на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне увеличили количество оборудования для прослушивания частных разговоров местных жителей, передает УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

По данным Центра речь идет как и об оборудовании для прослушивания разговоров на улице (путем записи в заведениях, остановках), так и прослушивания телефонных звонков. Последние прослушиваются или в автоматическом режиме по ключевым словам, так и в ручном режиме в случае "нелояльных жителей".

Также враг в очередной раз провел ряд рейдов по жилым домам Херсонщины, во время которых проводил допросы местных и проверял документы и мобильные телефоны.

Центр национального сопротивления отмечает, что все участники таких рейдов будут определены и привлечены к ответственности.

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