россияне забирают украинских подростков с оккупированных территорий и свозят их на смену "Юнтех" в краснодаре, во время которой детей будут обучать оперированию дронами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

На сборы везут около 100 детей 14-17 лет, которые состоят в рядах "юнармии". Сама смена состоится в апреле в одном из лагерей Краснодарского края.

9 мая на ТОТ состоится посвящение детей, которые вступили в "юнармию". Вступление туда добровольно-принудительный, ведь детей заставляют писать заявления чтобы "избежать проблем" - подчеркнули в Сопротивлении.

Отмечается, что до 9 мая во всех школах на захваченных территориях Херсонщины и Запорожья должны создать ячейки "юнармии".

Дополнение

Центр национального сопротивления призывает родителей уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей и игнорировать инициативы врага.

Напомним

россия создает систему "перевоспитания" и цифрового контроля над украинскими детьми, незаконно депортированными в рф, пытаясь сформировать у них "российскую идентичность" и не допустить их возвращения в семьи в Украине.