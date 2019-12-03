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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 8799 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103591 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 76158 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103613 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116251 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146538 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147382 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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ВР приняла закон о верификации госвыплат с предложениями Зеленского

ВР приняла закон о верификации госвыплат с предложениями Зеленского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом, с учетом предложений Президента Украины Владимира Зеленского, проект закона №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект этого закона №1231 направлен на законодательное урегулирование основных правовых и организационных основ осуществления верификации государственных выплат в Украине.

По мнению инициаторов, это будет способствовать повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов.

Так, согласно предложениям Президента, сохраняется право предоставления Национальному агентству по предупреждению коррупции непосредственного автоматизированного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответственно.

Ранее УНН сообщал, что Президент Владимир Зеленский вернул в парламент с предложениями закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".

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