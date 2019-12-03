ВР ухвалила закон про верифікацію держвиплат із пропозиціями Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому, з урахування пропозицій Президента України Володимира Зеленського, проект закону №1231 про верифікацію та моніторинг державних виплат. Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект цього закону №1231 спрямований на законодавче врегулювання основних правових та організаційних засад здійснення верифікації державних виплат в Україні.
На думку ініціаторів, це сприятиме підвищенню адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків.
Так, відповідно до пропозицій Президента, зберігається право надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно.
Раніше УНН повідомляв, Президент Володимир Зеленський повернув до парламенту з пропозиціями закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".