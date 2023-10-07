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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение суток произошло 50 боевых столкновений - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Враг нанес 8 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В течение суток произошло 50 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Волфино, Писаревка, Грабовское, Порозок Сумской области; Уды, Плетеновка, Меловое Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили 10 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кисловка, Котляровка, Табаевка, крахмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Новолюбовки, Белогоровки Луганской области и Катериновки, спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Клещиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дачное, Северное, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении силы обороны отразили все атаки врага у Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Опытное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили 12 атак врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Марьинки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Катериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении под плотным огнем артиллерии и авиационными ударами наши защитники отбили 8 атак врага в районе Водяного Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в восточнее Золотой Нивы Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Володиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики нанесли авиационный удар возле Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, орехов, Новоданиловка, Роботино, Новоандреевка, малые Щербаки, лобково Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Золотая Балка, Нечаево, Херсон и Широкая Балка Херсонской области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 281 700 человек, 4800 танков и сотен единиц другой военной техники.

Украинские Национальные Новости

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