Возвращение налоговых проверок откладывается: Зеленский не подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон о восстановлении налоговых проверок, поэтому с 1 декабря в Украине не возобновляются проверки для отдельных секторов бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Речь идет о законопроекте № 10016-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отмены моратория на проведение налоговых проведение налоговых проверок"

Ну налоговые проверки с 01 декабря....не возвращаются) Президент до сих пор не подписал законопроект #10016д. Там по тексту закон вступает в силу "не ранее дня, следующего за днем опубликования". То есть должен был 01 декабря, а так....выходит странная ситуация. В лучшем случае 03 декабря. Мелочь, но уже второй раз по этому вопросу через конкретных людей в ОП нарушаем договоренности с МВФ.... - написал Железняк в Telegram.

Контекст

9 ноября Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект об отмене моратория на налоговые проверки. Новые правила должны были начать действовать с 1 декабря.

Документальные плановые проверки могут коснуться:

- производителей и продавцов подакцизной продукции;

- игорного бизнеса;

- компаний, предоставляющих финансовые и платежные услуги;

- нерезидентов, работающих через обособленные подразделения.

Кроме того, других налогоплательщиков планируют проверять при следующих условиях:

- если уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли;

- если уровень уплаты НДС менее 50% по отрасли;

- если выплата зарплаты меньше средней по отрасли;

- если дебиторская задолженность вдвое больше кредиторской;

- если годовой доход составляет более 10 миллионов гривен, а общая сумма расходов - более 75% суммы годового дохода.