"Они повсюду": Зеленский прокомментировал российский синхронный перевод на пресс-конференции с Блинкеном
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время совместной пресс-конференции Президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена произошел небольшой конфуз - иностранная журналистка вместо синхронного перевода на английский услышала русскоязычный перевод слов Зеленского. Президент использовал это для своеобразного комментария, пишет УНН.
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Иностранная журналистка задала вопрос, касающийся российской агрессии и отвода российских войск от границы с Украиной. Владимир Зеленский начал отвечать, но в какой-то момент понял, что журналистка не слышит.
"Вы не слышите? ...You do not hear? Russian translation? They are here. They are everywhere (Русский перевод? Они здесь. Они повсюду - ред.)", - сказал Зеленский.
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