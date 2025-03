"Они повсюду": Зеленский прокомментировал российский синхронный перевод на пресс-конференции с Блинкеном

дДетали

Иностранная журналистка задала вопрос, касающийся российской агрессии и отвода российских войск от границы с Украиной. Владимир Зеленский начал отвечать, но в какой-то момент понял, что журналистка не слышит.

"Вы не слышите? ...You do not hear? Russian translation? They are here. They are everywhere (Русский перевод? Они здесь. Они повсюду - ред.)", - сказал Зеленский.



