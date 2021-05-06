"Они повсюду": Зеленский прокомментировал российский синхронный перевод на пресс-конференции с Блинкеном

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 81572 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 131514 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 186678 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188316 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272765 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 315628 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157257 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142951 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270263 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126344 просмотра

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"Они повсюду": Зеленский прокомментировал российский синхронный перевод на пресс-конференции с Блинкеном

"Они повсюду": Зеленский прокомментировал российский синхронный перевод на пресс-конференции с Блинкеном

Киев  •  УНН

 • 69054 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время совместной пресс-конференции Президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена произошел небольшой конфуз - иностранная журналистка вместо синхронного перевода на английский услышала русскоязычный перевод слов Зеленского. Президент использовал это для своеобразного комментария, пишет УНН.

дДетали

Иностранная журналистка задала вопрос, касающийся российской агрессии и отвода российских войск от границы с Украиной. Владимир Зеленский начал отвечать, но в какой-то момент понял, что журналистка не слышит.

"Вы не слышите? ...You do not hear? Russian translation? They are here. They are everywhere (Русский перевод? Они здесь. Они повсюду - ред.)", - сказал Зеленский.

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