"Вони всюди": Зеленський прокоментував російський синхронний переклад на пресконференції з Блінкеном
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Під час спільної пресконференції Президента України Володимира Зеленського та Держсекретаря США Ентоні Блінкена стався невеличкий конфуз – іноземна журналістка замість синхронного перекладу англійською почула російськомовний переклад слів Зеленського. Президент використав це для своєрідного коментаря, пише УНН.
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Іноземна журналістка задала питання, яке стосувалося російської агресії та відведення російських військ від кордонів з Україною. Володимир Зеленський почав відповідати, але в якій момент зрозумів, що журналістка його не чує.
"Ви не чуєте?... You do not hear? Russian translation? They are here. They are everywhere (Російський переклад? Вони тут. Вони всюди – ред.)", - сказав Зеленський.
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