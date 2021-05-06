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"Вони всюди": Зеленський прокоментував російський синхронний переклад на пресконференції з Блінкеном

Київ • УНН

 • 69061 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Під час спільної пресконференції Президента України Володимира Зеленського та Держсекретаря США Ентоні Блінкена стався невеличкий конфуз – іноземна журналістка замість синхронного перекладу англійською почула російськомовний переклад слів Зеленського. Президент використав це для своєрідного коментаря, пише УНН.

Деталі 

Іноземна журналістка задала питання, яке стосувалося російської агресії та відведення російських військ від кордонів з Україною. Володимир Зеленський почав відповідати, але в якій момент зрозумів, що журналістка його не чує.

"Ви не чуєте?... You do not hear? Russian translation? They are here. They are everywhere (Російський переклад? Вони тут. Вони всюди – ред.)", - сказав Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявив про повільне відведення сил РФ від кордону, вбачає небезпеку

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