"Вони всюди": Зеленський прокоментував російський синхронний переклад на пресконференції з Блінкеном

Деталі

Іноземна журналістка задала питання, яке стосувалося російської агресії та відведення російських військ від кордонів з Україною. Володимир Зеленський почав відповідати, але в якій момент зрозумів, що журналістка його не чує.

"Ви не чуєте?... You do not hear? Russian translation? They are here. They are everywhere (Російський переклад? Вони тут. Вони всюди – ред.)", - сказав Зеленський.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявив про повільне відведення сил РФ від кордону, вбачає небезпеку