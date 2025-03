Владимир Кличко об инаугурации: Мы все хотим, чтобы страна развивалась и двигалась вперед

"Состоялась инаугурация нового Президента Украины Владимира Зеленского. Желаю Вам удачи в управлении нашим государством и в достойном представлении ее. Мы все хотим, чтобы в этот определяющий время наша страна развивалась и двигалась вперед. И должны делать только то, что является лучшим для украинского народа, показывая пример успешных изменений", - отметил Владимир Кличко.

Напомним, вчера, 20 мая, состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

The new President @zelenskyyua of Ukraine