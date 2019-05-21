Владимир Кличко об инаугурации: Мы все хотим, чтобы страна развивалась и двигалась вперед

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 41104 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 62768 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79543 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92711 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122876 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111580 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137726 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144639 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130139 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Владимир Кличко об инаугурации: Мы все хотим, чтобы страна развивалась и двигалась вперед

Владимир Кличко об инаугурации: Мы все хотим, чтобы страна развивалась и двигалась вперед

Киев  •  УНН

 • 10510 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира Владимир Кличко пожелал Владимиру Зеленскому удачи в управлении государством. Об этом Владимир Кличко написал в социальной сети Twitter, сообщает УНН.

"Состоялась инаугурация нового Президента Украины Владимира Зеленского. Желаю Вам удачи в управлении нашим государством и в достойном представлении ее. Мы все хотим, чтобы в этот определяющий время наша страна развивалась и двигалась вперед. И должны делать только то, что является лучшим для украинского народа, показывая пример успешных изменений", - отметил Владимир Кличко.

Напомним, вчера, 20 мая, состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

The new President @zelenskyyua of Ukraine

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