Володимир Кличко про інавгурацію: Ми всі хочемо, щоб країна розвивалася та рухалася вперед

“Відбулася інавгурація нового Президента України Володимира Зеленського. Бажаю Вам удачі в управлінні нашою державою та в гідному представленні її. Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час наша країна розвивалася та рухалася вперед. І повинні робити тільки те, що є найкращим для українського народу, показуючи приклад успішних змін”, - відзначив Володимир Кличко.

Нагадаємо, вчора, 20 травня, відбулась інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

