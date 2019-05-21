Володимир Кличко про інавгурацію: Ми всі хочемо, щоб країна розвивалася та рухалася вперед
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Легенда світового боксу, екс-чемпіон світу Володимир Кличко побажав Володимиру Зеленському удачі в управлінні державою. Про це Володимир Кличко написав в соціальній мережі Twitter, повідомляє УНН.
“Відбулася інавгурація нового Президента України Володимира Зеленського. Бажаю Вам удачі в управлінні нашою державою та в гідному представленні її. Ми всі хочемо, щоб у цей визначальний час наша країна розвивалася та рухалася вперед. І повинні робити тільки те, що є найкращим для українського народу, показуючи приклад успішних змін”, - відзначив Володимир Кличко.
Нагадаємо, вчора, 20 травня, відбулась інавгурація Президента України Володимира Зеленського.
The new President @zelenskyyua of Ukraine