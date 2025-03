Волкер прокомментировал встречи Климкина в Вашингтоне

"Павел Климкин имел ряд хороших встреч в Вашингтоне, штат Колумбия. Мы работаем вместе, чтобы укрепить сопротивляемость Украины и сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Пришло время мира для Украины", - написал в своей публикации спецпредставитель США по Украине.

Напомним, во время визита министра иностранных дел Украины Павел Климкин в Вашингтон, что в США, для участия в конференции международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство", глава МИД провел ряд дипломатических встреч. В частности, он встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. После чего, состоялась встреча главы дипведомства Украины с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.

Кроме этого, Климкин встретился со своими зарубежными коллегами, в частности, он имел беседу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

@PavloKlimkin had good meetings in DC. We are working together to strengthen Ukraine's resilience and deter further Russian aggression. It's time for # peace4Ukraine .



- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 февраля 2019