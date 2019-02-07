Волкер прокомментировал встречи Климкина в Вашингтоне
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал ряд встреч главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина, во время визита последнего в столицу США, Вашингтон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Волкера в своем микроблоге в Twitter.
"Павел Климкин имел ряд хороших встреч в Вашингтоне, штат Колумбия. Мы работаем вместе, чтобы укрепить сопротивляемость Украины и сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Пришло время мира для Украины", - написал в своей публикации спецпредставитель США по Украине.
Напомним, во время визита министра иностранных дел Украины Павел Климкин в Вашингтон, что в США, для участия в конференции международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство", глава МИД провел ряд дипломатических встреч. В частности, он встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. После чего, состоялась встреча главы дипведомства Украины с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.
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Кроме этого, Климкин встретился со своими зарубежными коллегами, в частности, он имел беседу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
@PavloKlimkin had good meetings in DC. We are working together to strengthen Ukraine's resilience and deter further Russian aggression. It's time for # peace4Ukraine .
@AmbJohnBolton and @StateDept pic.twitter.com/DGAbTdsDuK