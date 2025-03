Волкер прокоментував зустрічі Клімкіна у Вашингтоні

"⁦Павло Клімкін мав ряд хороших зустрічей у Вашингтоні, штат Колумбія. Ми працюємо разом, щоб зміцнити опірність України та стримувати подальшу російську агресію. Настав час миру для України", - написав у своїй публікації спецпредставник США по Україні.

Нагадаємо, під час візиту міністра закордонних справ України Павло Клімкін у Вашингтон, що у США, для участі у конференції міжнародної коаліції проти терористичного угрупування “Ісламська держава”, голова МЗС провів ряд дипломатичних зустрічей. Зокрема, він зустрівся з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном. Після чого, відбулась зустріч голови дипвідомства України зі заступником Держсекретаря США Джоном Салліваном.

Крім цього, Клімкін зустрівся зі своїми закордонними колегами, зокрема, він мав бесіду з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

