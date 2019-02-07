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Волкер прокоментував зустрічі Клімкіна у Вашингтоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Спецпредставник США по Україні Курт Волкер прокоментував низку зустрічей голови Міністерства зовнішніх справ України Павла Клімкіна під час візиту останнього у столицю США, Вашингтон. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію Волкера у своєму мікроблозі у Twitter.

"⁦Павло Клімкін мав ряд хороших зустрічей у Вашингтоні, штат Колумбія. Ми працюємо разом, щоб зміцнити опірність України та стримувати подальшу російську агресію. Настав час миру для України", - написав у своїй публікації спецпредставник США по Україні.

Нагадаємо, під час візиту міністра закордонних справ України Павло Клімкін у Вашингтон, що у США, для участі у конференції міжнародної коаліції проти терористичного угрупування “Ісламська держава”, голова МЗС провів ряд дипломатичних зустрічей. Зокрема, він зустрівся з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном. Після чого, відбулась зустріч голови дипвідомства України зі заступником Держсекретаря США Джоном Салліваном. 

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Крім цього, Клімкін зустрівся зі своїми закордонними колегами, зокрема, він мав бесіду з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

@PavloKlimkin⁩ had good meetings in DC. We are working together to strengthen Ukraine’s resilience and deter further Russian aggression. It’s time for #peace4Ukraine.

@AmbJohnBolton⁩ and ⁦@StateDeptpic.twitter.com/DGAbTdsDuK

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 лютого 2019 р.

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