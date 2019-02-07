Волкер прокоментував зустрічі Клімкіна у Вашингтоні

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Спецпредставник США по Україні Курт Волкер прокоментував низку зустрічей голови Міністерства зовнішніх справ України Павла Клімкіна під час візиту останнього у столицю США, Вашингтон. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію Волкера у своєму мікроблозі у Twitter.