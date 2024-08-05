Под вечер, 5 августа, российские войска обстреляли Томину Балку Белозерской общины,, что на Херсонщине. В результате удара пострадали несколько человек. Об этом заявили в Херсонской ОВА, передает УНН.

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российские военные обстреляли Томину Балку Белозерской общины. пострадали двое мужчин, 57 и 68 лет, которые в момент удара находились на огороде - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что у одного пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения рук, ног и туловища. Другой-получил ранение лица, живота и поясницы.

Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Напомним

В поселке Садовое Херсонской области в результате российского обстрела ранена 85-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение руки, ее состояние легкое.

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