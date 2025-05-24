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Войска рф обстреляли Донетчину: трое погибших, пятеро раненых, разрушения

Киев • УНН

 • 46 просмотра

23 мая россияне атаковали Донетчину, убив трех человек и ранив пятерых. Повреждены жилые дома, гаражи и трактор в разных населенных пунктах области.

Войска рф обстреляли Донетчину: трое погибших, пятеро раненых, разрушения

В пятницу, 23 мая, россияне обстреляли Донецкую область. В результате вражеской атаки погибли три человека, еще пятеро ранены, повреждены многоэтажки и частные дома. Об этом информирует УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру в Telegram.

23 мая 2025 года оккупанты обстреляли частный сектор Покровска. Получил осколочные ранения 59-летний горожанин, который находился в домовладении. Тип вооружения устанавливается

- говорится в сообщении.

Отмечается, что также враг совершил атаку на Ильиновскую громаду.

Вблизи поселка Долгая Балка вс рф попали FPV-дроном по трактору, водитель которого во время выполнения полевых работ получил ранения, несовместимые с жизнью. Через некоторое время оккупационная армия попала из РСЗО "Смерч" по селу Степановка. У женщины 65 лет диагностирована минно-взрывная травма, рваная рана и ссадины. Она находилась по месту жительства

- сообщили в прокуратуре.

По словам правоохранителей, войска государства-агрессора из ствольной артиллерии обстреляли Константиновку.

В доме погиб 51-летний житель. Также в результате удара вражеской армии с использованием, вероятно, РСЗО "Смерч" пострадала еще одна гражданская. Она доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями

- добавили правоохранители.

Вечером оккупанты ударили по Родинскому, погиб 85-летний мужчина. У двух горожанок диагностировали минно-взрывную травму, закрытый перелом и осколочные ранения.

В населенных пунктах повреждено не менее 17 частных домовладений, 18 многоэтажек, 30 гаражных помещений и трактор.

Напомним

В пятницу, 23 мая российские войска в очередной раз атаковали приграничные территории Сумщины, в результате чего получил ранение местный житель.

23 мая в Броварском районе Киевщины 54-летний мужчина и 50-летняя женщина получили осколочные ранения бедра в результате атаки дронов. Повреждены дом и авто.

23 мая россияне ударили по Чугуеву, убив 33-летнюю женщину и ранив двух человек. Также, оккупанты атаковали дроном Старый Салтов, ранив двух мужчин.

рф передаст Украине проект документа об урегулировании войны после обмена пленными - лавров23.05.25, 18:30 • 2324 просмотра

Вита Зеленецкая

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