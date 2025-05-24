Війська рф обстріляли Донеччину: троє загиблих, п'ятеро поранених, руйнування
Київ • УНН
23 травня росіяни атакували Донеччину, вбивши трьох людей та поранивши п'ятьох. Пошкоджено житлові будинки, гаражі та трактор в різних населених пунктах області.
У п'ятницю, 23 травня, росіяни обстріляли Донеччину. Внаслідок ворожої атаки загинули три людини, ще п’ятеро поранені, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Про це інформує УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в Telegram.
23 травня 2025 року окупанти обстріляли приватний сектор Покровська. Дістав осколкові поранення 59-річний містянин, котрий перебував у домоволодінні. Тип озброєння встановлюється
Зазначається, що також ворог здійснив атаку на Іллінівську громаду.
Поблизу селища Довга Балка зс рф поцілили FPV-дроном по трактору, водій якого під час виконання польових робіт отримав поранення, несумісні з життям. Через деякий час окупаційна армія поцілила з РСЗВ "Смерч" по селу Степанівка. У жінки 65 років діагностовано мінно-вибухову травму, рвану рану та садна. Вона знаходилась за місцем мешкання
За словами правоохоронців, війська держави-агресора зі ствольної артилерії обстріляли Костянтинівку.
У будинку загинув 51-річний житель. Також внаслідок удару ворожої армії з використанням, ймовірно, РСЗВ "Смерч" постраждала ще одна цивільна. Її доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями
Увечері окупанти вдарили по Родинському, загинув 85-річний чоловік. У двох містянок діагностували мінно-вибухову травму, закритий перелом та осколкові поранення.
В населених пунктах пошкоджено щонайменше 17 приватних домоволодінь, 18 багатоповерхівок, 30 гаражних приміщень та трактор.
Нагадаємо
У п'ятницю, 23 травня російські війська вчергове атакували прикордонні території Сумщини, внаслідок чого отримав поранення місцевий житель.
23 травня у Броварському районі Київщини 54-річний чоловік та 50-річна жінка отримали осколкові поранення стегна внаслідок атаки дронів. Пошкоджено будинок та авто.
23 травня росіяни вдарили по Чугуєву, вбивши 33-річну жінку та поранивши двох людей. Також, окупанти атакували дроном Старий Салтів, поранивши двох чоловіків.
рф передасть Україні проєкт документа про врегулювання війни після обміну полоненими - лавров23.05.25, 18:30 • 2358 переглядiв