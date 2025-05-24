Війська рф обстріляли Донеччину: троє загиблих, п'ятеро поранених, руйнування

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 54846 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

23 травня, 14:05 • 60844 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

23 травня, 12:17 • 52446 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

23 травня, 11:54 • 67671 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
23 травня, 11:31 • 61485 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
23 травня, 10:55 • 50956 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 50571 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
23 травня, 08:36 • 46555 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

23 травня, 07:04 • 165425 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 06:30 • 67319 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
53%
748мм
Популярнi новини

Угода про надра: Україна та США запустили Фонд реконструкції

23 травня, 13:54 • 11299 перегляди

Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

23 травня, 14:47 • 24009 перегляди

Почнуться бої за Суми і Харків: Жорін вказав на головні небезпеки "буферної зони" путіна

23 травня, 15:13 • 13581 перегляди

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

23 травня, 15:23 • 21244 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

17:58 • 8080 перегляди
Публікації

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 54846 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 165425 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 260733 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 340605 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 328221 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Рустем Умєров

Олександр Штубб

Лисак Сергій Петрович

Рефат Чубаров

Лев XIV

Актуальні місця

Туреччина

Київ

Стамбул

Європа

Ватикан

Реклама
УНН Lite

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

19:29 • 3130 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

18:15 • 5736 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

17:58 • 8848 перегляди

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

23 травня, 15:23 • 21593 перегляди

Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

23 травня, 14:47 • 24351 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба

Facebook

TikTok

Війська рф обстріляли Донеччину: троє загиблих, п'ятеро поранених, руйнування

Київ • УНН

 • 496 перегляди

23 травня росіяни атакували Донеччину, вбивши трьох людей та поранивши п'ятьох. Пошкоджено житлові будинки, гаражі та трактор в різних населених пунктах області.

Війська рф обстріляли Донеччину: троє загиблих, п'ятеро поранених, руйнування

У п'ятницю, 23 травня, росіяни обстріляли Донеччину. Внаслідок ворожої атаки загинули три людини, ще п’ятеро поранені, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Про це інформує УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в Telegram.

23 травня 2025 року окупанти обстріляли приватний сектор Покровська. Дістав осколкові поранення 59-річний містянин, котрий перебував у домоволодінні. Тип озброєння встановлюється

- йдеться у дописі.

Зазначається, що також ворог здійснив атаку на Іллінівську громаду.

Поблизу селища Довга Балка зс рф поцілили FPV-дроном по трактору, водій якого під час виконання польових робіт отримав поранення, несумісні з життям. Через деякий час окупаційна армія поцілила з РСЗВ "Смерч" по селу Степанівка. У жінки 65 років діагностовано мінно-вибухову травму, рвану рану та садна. Вона знаходилась за місцем мешкання

- повідомили в прокуратурі.

За словами правоохоронців, війська держави-агресора зі ствольної артилерії обстріляли Костянтинівку.

У будинку загинув 51-річний житель. Також внаслідок удару ворожої армії з використанням, ймовірно, РСЗВ "Смерч" постраждала ще одна цивільна. Її доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями

- додали правоохоронці.

Увечері окупанти вдарили по Родинському, загинув 85-річний чоловік. У двох містянок діагностували мінно-вибухову травму, закритий перелом та осколкові поранення.

В населених пунктах пошкоджено щонайменше 17 приватних домоволодінь, 18 багатоповерхівок, 30 гаражних приміщень та трактор.

Нагадаємо

У п'ятницю, 23 травня російські війська вчергове атакували прикордонні території Сумщини, внаслідок чого отримав поранення місцевий житель.

23 травня у Броварському районі Київщини 54-річний чоловік та 50-річна жінка отримали осколкові поранення стегна внаслідок атаки дронів. Пошкоджено будинок та авто.

23 травня росіяни вдарили по Чугуєву, вбивши 33-річну жінку та поранивши двох людей. Також, окупанти атакували дроном Старий Салтів, поранивши двох чоловіків.

рф передасть Україні проєкт документа про врегулювання війни після обміну полоненими - лавров23.05.25, 18:30 • 2358 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКримінал та НП
Покровськ
Донецька область
Сумська область
Київська область
БМ-30 "Смерч
Чугуїв
Костянтинівка
Brent
$64.89
Bitcoin
$108,261.40
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,536.55