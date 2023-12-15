Войска Израиля по ошибке убили трех заложников ХАМАСа во время боев в Газе

В пятницу утром, 15 декабря, во время боев на севере Газы израильские войска ошибочно открыли огонь по трем израильским заложникам и убили их. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ЦАХАЛ несет ответственность за "трагический инцидент"

Это район, где солдаты сталкивались со многими террористами, включая террористов-смертников добавил Хагари.

Заложников идентифицировали как Йотама Хаима, которого ХАМАС похитил из Кфар-Азы, и Самара Талалка, которого похитили из Нир Ама. Имя третьего заложника не было названо по просьбе семьи.

Министр обороны Израиля заявил о массовой сдаче в плен боевиков ХАМАС12.12.23, 06:59 - [views_0]