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Войска Израиля по ошибке убили трех заложников ХАМАСа во время боев в Газе

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 22:20  •  16412 просмотра

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Во время перестрелки на севере Газы израильские войска случайно убили трех израильских заложников, приняв их за вражеских боевиков.

В пятницу утром, 15 декабря, во время боев на севере Газы израильские войска ошибочно открыли огонь по трем израильским заложникам и убили их. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ЦАХАЛ несет ответственность за "трагический инцидент"

Это район, где солдаты сталкивались со многими террористами, включая террористов-смертников

добавил Хагари.

Заложников идентифицировали как Йотама Хаима, которого ХАМАС похитил из Кфар-Азы, и Самара Талалка, которого похитили из Нир Ама. Имя третьего заложника не было названо по просьбе семьи.

Министр обороны Израиля заявил о массовой сдаче в плен боевиков ХАМАС12.12.23, 06:59 - [views_0]

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Війська Ізраїлю помилково вбили трьох заручників ХАМАСу під час боїв у Газі
Israeli forces mistakenly kill three Hamas hostages during fighting in Gaza
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