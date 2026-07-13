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Во время забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Испании пострадали 14 человек

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Во время пятого забега фестиваля Сан-Фермин 11 июля пострадали 14 человек. 30-летний мужчина получил тяжелое ранение рогом в лицо и переломы.

Во время забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Испании пострадали 14 человек

Во время традиционного забега с быками на фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне пострадали 14 человек. Один из участников получил тяжелое ранение рогом в лицо, передает УНН со ссылкой на RTVE и Associated Press.

Инцидент произошел утром 11 июля во время пятого из восьми забегов фестиваля. В этот день по узким улицам города бежали шесть быков хозяйства José Escolar Gil в сопровождении волов.

Детали

Забег длился около двух минут 36 секунд. Сначала животные двигались плотной группой, однако затем стадо растянулось, и один из быков вырвался вперед и врезался в скопление людей. Из-за большого количества участников на маршруте многие люди не удержались на ногах и упали на землю.

Наиболее серьезно пострадал 30-летний мужчина из Аликанте. Он получил проникающее ранение лица рогом быка, переломы нижней челюсти и другие травмы. Пострадавшего прооперировали. По состоянию на 13 июля он оставался в больнице в тяжелом состоянии.

Еще 13 участников получили ушибы, переломы, травмы головы, грудной клетки, рук и ног. Часть пострадавших доставили в Университетскую больницу Наварры, другим оказали помощь на месте.

Отметим, что сначала Associated Press сообщило о 13 пострадавших: одном раненом рогом и еще 12 людях, которым потребовалась медицинская помощь. Позже RTVE со ссылкой на медицинскую службу уточнило, что всего травмировались 14 участников.

Контекст

Фестиваль Сан-Фермин ежегодно проходит в Памплоне с 6 по 14 июля. Забеги с быками проводят каждое утро с 7 по 14 июля в 8:00. Маршрут длиной 848,6 метра пролегает через исторический центр города и завершается на арене для корриды. Обычно участники преодолевают его примерно за две-три минуты.

Во время забега шесть боевых быков в сопровождении волов движутся по узким улицам Памплоны, а участники пытаются пробежать перед животными или рядом с ними. Большинство травм вызывают падения, столкновения между людьми и удары об ограждения, хотя ежегодно фиксируют и ранения рогами.

По итогам первых семи забегов фестиваля 2026 года травмировались почти 60 человек, трое из них получили ранения рогами. Во время седьмого забега 13 июля пострадали еще восемь участников, однако ранений рогами не зафиксировали. Последний забег фестиваля должен состояться 14 июля.

По официальной статистике городских властей, за всю задокументированную историю забегов погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел 10 июля 2009 года, когда 27-летний Даниэль Химено Ромеро получил смертельное ранение рогом в шею.

Мировую популярность фестиваль приобрел после выхода романа американского писателя Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце". Книгу опубликовали в 1926 году, поэтому нынешний фестиваль проходит в год столетия романа.

Напомним

В июле 2025 года бык ранил мужчину рогом на фестивале в Испании, еще семеро получили другие травмы.

Александра Василенко

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