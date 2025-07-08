Бик поранив чоловіка рогом на фестивалі в Іспанії, ще семеро отримали інші травми

Чоловік отримав поранення через бодання бика, а ще семеро отримали легкі травми у вівторок, на другий день фестивалю Сан-Фермін в Памплоні, під час якого тисячі людей вишиковуються вздовж вузьких вуличок іспанського середньовічного міста для продовження багатовікової традиції бігу з биками, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Чоловік, ідентифікований як старше 25 років, був поранений рогом бика під правою пахвою, повідомив представник міських служб екстреної допомоги.

"Наразі він перебуває під наглядом, але його стан стабільний", - сказала вона репортерам.

Ще семеро людей отримали синці та забої, деякі в плечі або голову.

У вівторок вранці один із биків зупинився посеред забігу і нападав на бігунів протягом кількох напружених хвилин.

Доповнення

В "енсьєррос" фестивалю, або забігах з биками, бойових биків випускають на вулиці, а потім вони мчать, щоб дістатися арени для бою биків. Сотні шанувальників, багато з яких одягнені у традиційні білі сорочки з червоними шарфами, біжать разом із ними.

Фестиваль, який здобув міжнародну популярність завдяки роману Ернеста Хемінгуея 1926 "І сходить сонце", триває один тиждень на початку липня.

Учасники іноді отримують поранення від рогів на сотнях таких фієст із биками в Іспанії щороку. Інші травми також є нормальним явищем. Щонайменше 16 бігунів загинули на фестивалі у Памплоні за ці роки, останній у 2009 році.

Крім ранкових забігів з биками та денних корид, на фестивалі Сан-Фермін гуляки цілодобово співають, танцюють та п'ють.

Також відбуваються релігійні заходи на честь святого.