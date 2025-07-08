Бык ранил мужчину рогом на фестивале в Испании, еще семеро получили другие травмы

Мужчина получил ранение от быка, а еще семеро получили легкие травмы во вторник, на второй день фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, во время которого тысячи людей выстраиваются вдоль узких улочек испанского средневекового города для продолжения многовековой традиции бега с быками, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мужчина, идентифицированный как старше 25 лет, был ранен рогом быка под правой подмышкой, сообщил представитель городских служб экстренной помощи.

"Сейчас он находится под наблюдением, но его состояние стабильное", - сказала она репортерам.

Еще семь человек получили синяки и ушибы, некоторые в плечо или голову.

Во вторник утром один из быков остановился посреди забега и нападал на бегунов в течение нескольких напряженных минут.

Дополнение

В "энсьеррос" фестиваля, или забегах с быками, боевых быков выпускают на улицы, а затем они мчатся, чтобы добраться до арены для боя быков. Сотни поклонников, многие из которых одеты в традиционные белые рубашки с красными шарфами, бегут вместе с ними.

Фестиваль, который получил международную известность благодаря роману Эрнеста Хемингуэя 1926 года "И восходит солнце", длится одну неделю в начале июля.

Участники иногда получают ранения от рогов на сотнях таких фиест с быками в Испании ежегодно. Другие травмы также являются нормальным явлением. По меньшей мере 16 бегунов погибли на фестивале в Памплоне за эти годы, последний в 2009 году.

Помимо утренних забегов с быками и дневных коррид, на фестивале Сан-Фермин гуляки круглосуточно поют, танцуют и пьют.

Также проходят религиозные мероприятия в честь святого.