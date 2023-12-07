Во Львовской ОВА опровергли фейковое письмо о сборе информации на студентов ЛНУ им. Франка
Киев • УНН
Львовская областная военная администрация назвала фальсификацией распространенное в Интернете письмо с требованием предоставить информацию о студентах Львовского национального университета имени Ивана Франко и призвала общественность полагаться на достоверные источники.
По Сети прошла информация, о якобы сборе информации Львовской ОВА о студентах ЛНУ имени Ивана Франко. Во Львовской областной военной администрации категорически заявили, что письмо - подделка, и призвали граждан соблюдать информационную гигиену. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА, передает УНН.
Львовская областная военная администрация официально заявляет: это письмо - поддельное. Соблюдайте информационную гигиену, доверяйте только проверенным источникам. Не позволяйте врагу разделить наш народ ложью.
Детали
Согласно информации от ОВА в соцсетях разлетелось фото поддельного письма якобы за подписью коменданта Львовской области. В сфальсифицированном документе он якобы обращается к руководству ЛНУ имени Ивана Франко с просьбой предоставить информацию обо всех студентах мужского пола.
В ОВА заверили, что ни комендант области, ни руководство их администрации, не направляло никаких писем похожего содержания в высшие учебные заведения. заведениям. И подчеркнули, что они не собирают никакой информации о студентах.
Во Львовской ОВА опровергли фейковое письмо о сборе информации на студентов ЛНУ им. Франка
Львовская областная военная администрация назвала фальсификацией распространенное в Интернете письмо с требованием предоставить информацию о студентах Львовского национального университета имени Ивана Франко и призвала общественность полагаться на достоверные источники.
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