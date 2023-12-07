Во Львовской ОВА опровергли фейковое письмо о сборе информации на студентов ЛНУ им. Франка

По Сети прошла информация, о якобы сборе информации Львовской ОВА о студентах ЛНУ имени Ивана Франко. Во Львовской областной военной администрации категорически заявили, что письмо - подделка, и призвали граждан соблюдать информационную гигиену. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА, передает УНН.

Львовская областная военная администрация официально заявляет: это письмо - поддельное. Соблюдайте информационную гигиену, доверяйте только проверенным источникам. Не позволяйте врагу разделить наш народ ложью. - заявили во Львовской ОВА.

Детали

Согласно информации от ОВА в соцсетях разлетелось фото поддельного письма якобы за подписью коменданта Львовской области. В сфальсифицированном документе он якобы обращается к руководству ЛНУ имени Ивана Франко с просьбой предоставить информацию обо всех студентах мужского пола.

В ОВА заверили, что ни комендант области, ни руководство их администрации, не направляло никаких писем похожего содержания в высшие учебные заведения. заведениям. И подчеркнули, что они не собирают никакой информации о студентах.