Во Львове на Площади Рынок произошел пожар
Киев • УНН
На Площади Рынок во Львове загорелась крыша над заведением «Пятое подземелье» и Итальянским двориком. На месте происшествия сейчас работают спасатели.
На Площади Рынок во Львове произошел пожар. Сообщается о возгорании крыши над одним из заведений города, сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
Как сообщают Telegram-каналы, на Площади Рынок во Львове загорелась крыша над заведением "Пятое подземелье" и Итальянским двориком.
Сообщается, что на месте работают спасатели.
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