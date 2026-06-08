Во Львове на Площади Рынок произошел пожар

На Площади Рынок во Львове произошел пожар. Сообщается о возгорании крыши над одним из заведений города, сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

Как сообщают Telegram-каналы, на Площади Рынок во Львове загорелась крыша над заведением "Пятое подземелье" и Итальянским двориком.

Сообщается, что на месте работают спасатели.

Во Львове потушили пожар в отеле: спасли 11 человек