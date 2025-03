В результате стрельбы у универмага в Колорадо погибли два человека

“Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина транспортирована (в больницу)”, — говорится в сообщении полиции.

PIO on scene. Media should stage on E. 98th Ave, east of Grant St. (2) confirmed deceased adult males (1) adult female transported pic.twitter.com/HU4YcZ2Wlz

— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017

Как сообщал УНН, в американском штате Колорадо произошла стрельба возле универмага , есть пострадавшие.