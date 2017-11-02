Внаслідок стрілянини біля універмагу в Колорадо загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Двоє людей загинули внаслідок стрілянини біля універмагу мережі Walmart в американському місті Торнтон, штат Колорадо. Про це міська поліція заявила у Twitter, передає УНН.
“Підтверджуємо, що загинули двоє повнолітніх чоловіків, одна повнолітня жінка транспортована (в лікарню)”, — йдеться в повідомленні поліції.
PIO on scene. Media should stage on E. 98th Ave, east of Grant St. (2) confirmed deceased adult males, (1) adult female transported pic.twitter.com/HU4YcZ2Wlz— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 листопада 2017 р.
Як повідомляв УНН, у американському штаті Колорадо сталася стрілянина біля універмагу, є постраждалі.