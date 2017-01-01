Власти Турции освободили задержанного журналиста газеты The Wall Street Journal
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Власти Турции освободили журналиста газеты The Wall Street Journal, который находился под арестом в течение двух с половиной суток. Об этом сообщила электронная версия документа, передает УНН.
Турецкая полиция задержала 49-летнего Диона Ниссенбаум, который является штатным корреспондентом газеты, во вторник вечером в его квартире в Стамбуле, где он проживал с женой и их семимесячным ребенком.
Журналиста взяли под стражу, запретив ему связываться с адвокатами и членами семьи. Он был отпущен в пятницу, после чего вместе с семьей вылетел домой в США.
"В то время как мы с облегчением узнали, что Диона, целого и невредимого, освободили после почти трех дней, мы остаемся возмущены этим немотивированным задержанием, во время которого были запрещены контакты с его семьей, юристами и коллегами", - говорится в заявлении главного редактора газеты Джерарда Бейкера.
Как сообщал УНН, суд Стамбула в пятницу взял под стражу журналиста Ахмеда Сика по обвинению в пропаганде терроризма и оскорблении государства.