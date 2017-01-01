Влада Туреччини звільнила затриманого журналіста газети The Wall Street Journal
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Влада Туреччини звільнили журналіста газети The Wall Street Journal, який перебував під арештом протягом двох з половиною діб. Про це повідомила електронна версія цього видання, передає УНН.
Турецька поліція затримала 49-річного Діона Ніссенбаума, який є штатним кореспондентом газети, у вівторок увечері в його квартирі в Стамбулі, де він проживав з дружиною і їх семимісячною дитиною.
Журналіста взяли під варту, заборонивши йому зв’язуватися з адвокатами і членами сім’ї. Він був відпущений в п’ятницю, після чого разом з сім’єю вилетів додому в США.
“У той час як ми з полегшенням дізналися, що Діона, цілого і неушкодженого, звільнили після майже трьох днів, ми залишаємося обурені цим немотивованим затриманням, під час якого були заборонені контакти з його родиною, юристами і колегами”, — йдеться в заяві головного редактора газети Джерарда Бейкера.
Як повідомляв УНН, суд Стамбула в п’ятницю взяв під варту журналіста Ахмеда Сіка за звинуваченням у пропаганді тероризму та образу держави.