Власти США вновь отложили запрет на использование TikTok
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Власти США отложили до 4 декабря блокировку на территории страны социальной сети TikTok. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы, передает УНН.
Представитель Минфина США сообщил агентству, что продолжение было разрешено для рассмотрения недавно полученного “пересмотренного представления”.
Отмечается, что федеральными судами были заблокированы отдельные ограничения на TikTok, введенные со стороны Министерства торговли США. Кроме того, речь идет об ограничении транзакций, которые, как считают в TikTok, могут запретить использование приложения в Соединенных Штатах. Также был наложен запрет на блокирование Министерства торговли, что предусматривает скачивания программы пользователями платформ Apple и Google.
В августе президент США Дональд Трамп подписал указ “О борьбе с угрозой TikTok”. В администрации президента заявили, что данное приложение может передавать личные данные американцев власти Китая. Китайская IT-компания ByteDance, которая является владельцем сервиса, все эти обвинения отвергла.
Впоследствии в целях безопасности граждан США Трамп потребовал продать TikTok американской компании. В качестве потенциальных покупателей назывались ИТ-гигант Oracle, а также Microsoft в партнерстве с сетью супермаркетов Walmart. Однако 20 сентября Трамп одобрил приобретение Tiktok корпорацией Oracle. Как отмечал Трамп, приобретение сервиса решит проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложениям продолжить работу на территории Соединенных Штатов.
С 20 сентября Министерство торговли США запретило загружать TikTok в американских магазинах мобильных приложений. В компании заявили, что будут обжаловать это решение, и отметили, что готовы сотрудничать с американским правительством. Позже в министерстве отложили запрет до 27 сентября.
TikTok — это платформа по обмену видеороликами с 1 млрд пользователей по всему миру. ByteDance запустила TikTok в сентябре 2016 года. На тот момент платформа называлась Douyin и ориентировалась только на китайских пользователей. Однако в 2017 году компания начала международную экспансию, запустив “копию” приложения Douyin под названием TikTok. На сегодняшний день офисы TikTok располагаются по всему миру, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Сингапуре, Джакарте, Сеуле и Токио.